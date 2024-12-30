Главврач больницы в Алешках получил ранение из-за атаки дрона ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Главный врач Алешкинской ЦРБ в Херсонской области Владимир Харлан пострадал из-за атаки украинского дрона на его кабинет, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

По информации Сальдо, в результате атаки Харлан получил тяжелые осколочные ранения, а его заместитель по лечебной работе Василий Борисов погиб. Глава Херсонской области назвал это невосполнимой утратой для семьи, коллег и всего медицинского сообщества региона. Он выразил соболезнования близким погибшего.

Ранее три человека получили ранения в Горловке в ДНР после удара беспилотника ВСУ и артиллерийского обстрела. В военном следственном управлении СК РФ по ДНР уточнили, что с дрона был сброшен взрывоопасный предмет на автомобиль, из-за чего двое мужчин пострадали. Еще один мирный житель получил ранения на улице Кончаловского из-за обстрела.