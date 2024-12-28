Пострадавшую при обстреле девочку из Новой Каховки отправили на лечение в Москву

Фото: телеграм-канал "Администрация городского округа Новая Каховка"

Пострадавшую в результате обстрела ВСУ 15-летнюю девочку из Новой Каховки отправили на лечение в Москву. Об этом секретарь херсонского регионального отделения "Единой России", сенатор Игорь Кастюкевич сообщил в телеграм-канале.

Кастюкевич рассказал, что в столице ребенка с папой встретят сотрудники центра медицины катастроф и доставят в клинику. Девочку уже ждут в РДКБ. Врачи проведут необходимое дополнительное обследование и проведут лечение, пояснил сенатор.

Он указал, что организацией отправки пострадавшей в российскую столицу на лечение занималась большая команда. Так, билет на поезд купил депутат Херсонской облдумы от "Единой России" Евгений Кузьмин, также он предоставил костыли и коляску для поездки. Отца девочки из Новой Каховки до Геническа довезла машина администрации, ее организовал глава города Виталий Гура.

Машину и сопровождающего медработника семьи из Геническа до Джанкоя предоставила Геническая ЦРБ по поручению регионального Минздрава. Уже на вокзале их "перехватили" работники центра содействия мобильности РЖД, рассказал Кастюкевич.

По его словам, после поездки в Москву девочке продолжат оказывать помощь в Херсонской области.

ВСУ обстреляли Новую Каховку 4 декабря. В результате девочку доставили в больницу с осколочными ранениями ног.

Помимо этого, из-за атаки повреждения получил многоквартирный дом. У него пострадали фасад, кровля и остекление оконных рам.