Один человек погиб и двое ранены в результате атаки ВСУ на Горловку

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Один человек погиб и двое были ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявляет представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.

Мужчина 1991 года рождения погиб на улице Багратиона в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника. Ранения получили мужчина 1987 года рождения и женщина 1994 года рождения.

Кроме того, на улице был поврежден автомобиль.

Ранее ВСУ попытались ударить по Донецку дальнобойными ракетами, но вражескую атаку удалось отразить. Оказались повреждены здание детского сада в Центрально-Городском районе Горловки и ЛЭП в Никитовском районе. Всего украинские силы предприняли шесть вооруженных атак.

До этого ребенок пострадал в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки в Херсонской области. Его доставили в местную больницу с осколочными ранениями ног.

Также различные повреждения получил многоквартирный жилой дом. Были повреждены фасад, кровля здания и остекление оконных рам.

