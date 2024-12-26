Семьям погибших в результате обстрела Льгова выплатят по 1,5 млн руб

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Семьи погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Льгова в Курской области получат по 1,5 миллиона рублей от правительства региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора субъекта Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Раненые и пострадавшие также получат материальную помощь от местных властей: от 300 до 600 тысяч рублей будет выделено на человека в зависимости от тяжести травм.

"Мы никого не оставим один на один с бедой, вместе справимся и сделаем все, чтобы Льгов как можно скорее вернулся к мирной жизни", – отметил Хинштейн.

ВСУ нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова днем 25 декабря. На место сразу прибыли оперативные и аварийные службы региона.

В результате обстрела три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Также пять человек были госпитализированы, одна из пострадавших находилась в тяжелом состоянии.