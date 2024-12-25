Разрушенную при обстреле ВСУ многоэтажку во Льгове сняли на видео

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В Сети появились кадры разрушенного обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) многоэтажного дома во Льгове Курской области.

На кадрах видно, что в многоквартирном доме выбиты окна, частично разрушен кирпичный фасад и отсутствуют ограждения некоторых балконов. Фрагменты стен упали на припаркованные к дому автомобили жителей: у некоторых из них повреждены лобовые стекла или пробит корпус.

Между тем в регионе активно идет восстановление поврежденной инфраструктуры. Оперативный штаб в городе будет работать до окончания работ экстренных служб. На месте остаются представители региональной власти, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

ВСУ нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова днем 25 декабря. На место сразу прибыли оперативные и аварийные службы региона.

В результате обстрела три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Также пять человек были госпитализированы, одна из пострадавших находилась в тяжелом состоянии, о чем сообщал Хинштейн.

Кроме того, обстрелом были повреждены четыре постройки в городе, три из которых – жилые дома. Взрывная волна от удара выбила стекла в частных домах, осколки посекли машины местных жителей. Действиями ВСУ разрушен небольшой участок газопровода.

В связи с инцидентом в поврежденном доме и соседних были отключены подача газа и электроснабжения. Аварийные бригады вскоре приступили к восстановлению.

Оперативный штаб области совместно со службами на месте происшествия организовал эвакуацию жителей из поврежденных жилищ.