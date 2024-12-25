ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия осуществила массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам, обеспечивающим военно-промышленный комплекс противника. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", – отметили в ведомстве.

По данным министерства, ВС РФ ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, а также ударили по аэродромам вражеских войск и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в 140 районах. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили пять снарядов HIMARS.

Между тем российские военнослужащие вытеснили украинские формирования из 189 населенных пунктов в зоне СВО в этом году. ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения, отметил Владимир Путин.

Кроме того, 19 декабря российская армия освободила населенные пункты Новый Комар и Зеленовка в ДНР. Поражены формирования горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка.

