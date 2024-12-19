Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Новый Комар и Зеленовка в Донецкой Народной Республике. Взять под контроль села удалось благодаря наступательным действиям подразделения группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.

"Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника", – уточнило ведомство.

В зоне ответственности "Востока" украинские войска потеряли до 175 военных, боевую машину пехоты, три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и гаубицу Д-30.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске, а также у Красноармейска и Димитрова. Большинство высоток в Дзержинске находятся под контролем бойцов РФ. Также ожесточенные бои идут на красноармейском направлении. В частности, подразделениям ВС РФ удалось освободить поселок Заря.

Все задачи, которые российское руководство поставило перед Вооруженными силами России в 2024 году, были выполнены, отмечал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

