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Подразделения ВСУ оказались в критическом положении в Курахове в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости глава региона Денис Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что накануне российские войска освободили в республике еще два населенных пункта – Трудовое и Старые Терны. Единственный путь снабжения ВСУ в Курахове находится под постоянным огнем ВС РФ.

Безвозвратные потери украинских войск с начала российской спецоперации составили более 365 тысяч военнослужащих. Всего среди личного состава Вооруженные силы Украины потеряли 977 315 человек.

По словам Пушилина, основой любых возможных переговоров по украинскому конфликту должны стать задачи, которые стоят перед Россией. Начало переговоров возможно лишь при учете интересов российской стороны.