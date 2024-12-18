Безвозвратные потери ВСУ превысили 365 тысяч человек с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Безвозвратные потери украинских войск с начала российской спецоперации составили более 365 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

По его данным, среди личного состава Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего потеряли 977 315 человек.

Кроме того, как заявил Герасимов, все задачи, которые российское руководство поставило перед Вооруженными силами России в 2024 году, были выполнены.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что за текущий год российские силы смогли освободить почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой ВСУ.

В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что ВС РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации. Он обратил внимание на профессионализм и мужество солдат, труд работников оборонных предприятий и поддержку армии и флота, которая помогла российским военным захватить стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

