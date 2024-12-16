Путин заявил об освобождении в этом году 189 населенных пунктов в зоне СВО

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Вооруженные силы России в 2024 году освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ.

"Хочу сердечно поблагодарить наших героев – солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были, не жалеют самих себя, жизни своей не жалеют ради победы, ради Отечества", – отметил президент РФ.

Вместе с участниками итоговой коллегии Минобороны РФ российский лидер почтил минутой молчания память тех, кто погиб на передовой в зоне СВО. После этого Путин призвал не забывать бойцов, которые погибли ради защиты Родины и народа. Он назвал это долгом всех граждан России. Кроме того, российский лидер попросил россиян окружить заботой семьи погибших военных.

"Я уже говорил много раз и еще раз повторю: их дети – это наши с вами дети. Мы никогда не должны об этом забывать", – подчеркнул глава государства.

При этом Путин отметил профессионализм и мужество солдат, труд работников оборонных предприятий и поддержку армии и флота, которая помогла российским военным захватить стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства также назвал знаковым 2024 год, подразумевая достижение поставленных целей спецоперации.

Кроме того, российский лидер считает, что опыт СВО должен учитываться при определении ключевых направлений развития отечественного оружия и техники, а также тактики их применения. Он также призвал оперативно внедрить опыт спецоперации в боевую подготовку войск и программы военных вузов.

Между тем Путин отмечал, что освобождение Донбасса является приоритетной целью СВО. По его словам, Украина ослабила свои позиции на ключевых направлениях, а российская армия ускорила наступательные операции. Киев несет большие потери, что чревато разрушением фронта и утратой боеспособности ВСУ, чего Россия и добивается, добавил президент.

