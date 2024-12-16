Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский конфликт вступает в финальную фазу, он может завершиться уже в ближайшее время. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету The New York Times.

По словам автора материала, сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо. Он также напомнил о тяжелой ситуации на Украине, упомянув, что страна продолжает терять территории и испытывать нехватку живой силы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основой любых возможных переговоров по украинскому конфликту должны стать задачи, стоящие перед РФ. Он считает, что начало переговорного процесса возможно лишь при учете интересов России.

Также СМИ писали, что команда избранного президента США Дональда Трампа ведет переговоры с действующей американской администрацией и украинскими чиновниками о прекращении конфликта на Украине. По словам источников, детали плана урегулирования еще не представлены, однако Трамп настроен добиться прекращения огня в первый день на посту президента Соединенных Штатов.