Келлог: конфликт на Украине может разрешиться в ближайшие месяцы при участии Трампа

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Конфликт на Украине может быть разрешен в ближайшие месяцы при участии нового избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил Fox News кандидат на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог.

По его мнению, Трамп способен на решительные действия для дипломатического урегулирования. Он также допустил вероятность того, что руководителей стран могут пригласить для переговоров в Вашингтон.

Ранее Трамп в ходе своей поездки во Франции встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и призвал его прекратить военные действия и начать мирные переговоры. При этом Зеленский объяснял, что Киев не может признать свои утраченные территории как российские, так как это приведет к расколу страны и общества.

Россия, в свою очередь, готова к возобновлению переговоров с Украиной при условии понимания Киевом реалий на земле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

