NBC News: команда Трампа обсуждает с Белым домом и Киевом прекращение конфликта на Украине

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Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет переговоры с действующей администрацией Штатов и украинскими чиновниками о прекращении конфликта на Украине. Об этом пишет сообщил телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.

Инсайдеры отметили, что конкретные детали плана урегулирования советники Трампа и кандидаты на должности в его администрации еще не представили, однако республиканец всерьез настроен добиться прекращения огня в свой первый день на посту лидера Штатов.

Сейчас представители Трампа пытаются добиться паузы в боевых действиях, которая, по их мнению, и откроет путь к мирным переговорам, уточнил источник. Сам телеканал указывает на серьезные проблемы для достижения этой цели.

В декабре республиканец посетил Францию, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время встречи он призвал последнего прекратить военные действия и начать мирные переговоры. При этом Зеленский объяснял, что Киев не может признать свои утраченные территории как российские, так как это приведет к расколу страны и общества.

Россия, в свою очередь, готова к возобновлению переговоров с Украиной при условии понимания Киевом реалий на земле, заявил накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.