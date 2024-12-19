Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске, а также у Красноармейска и Димитрова. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"По всем направлениям фронта армия России ведет тяжелую работу и отвоевывает у противника наши территории, наши города и районы, из которых они делали укрепы 10 лет", – цитирует Пушилина РИА Новости.

Большинство высоток в Дзержинске находятся под контролем бойцов РФ. Также ожесточенные бои идут на красноармейском направлении. В частности, подразделениям ВС РФ удалось освободить поселок Заря.

"Несмотря на то что противник активно использует FPV-дроны, минирование и все еще имеет возможность перебрасывать туда резервы, наша армия продвигается вперед", – добавил глава ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что украинские подразделения оказались в критическом положении в Курахово в ДНР. Так, единственный путь снабжения ВСУ в Курахово находится под постоянным огнем ВС РФ.

Все задачи, которые российское руководство поставило перед Вооруженными силами России в 2024 году, были выполнены, отмечал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.