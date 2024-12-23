23 декабря, 12:20Политика
ВС РФ освободили Сторожевое в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Восток". Результата удалось добиться благодаря решительным действиям военнослужащих России, указали в ведомстве.
В ведомстве заявили, что нанесено поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Разлив (ДНР) и Гуляйполе Запорожской области. Украинские формирования потеряли до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-миллиметровое орудие Д-20 и станцию РЭБ, добавили в Минобороны.
Ранее армия России освободила населенные пункты Новый Комар и Зеленовка в ДНР. Поражены формирования горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка ДНР. Более того, российские бойцы отразили контратаку противника, рассказали в МО РФ.
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