Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Восток". Результата удалось добиться благодаря решительным действиям военнослужащих России, указали в ведомстве.

В ведомстве заявили, что нанесено поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Разлив (ДНР) и Гуляйполе Запорожской области. Украинские формирования потеряли до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-миллиметровое орудие Д-20 и станцию РЭБ, добавили в Минобороны.

Ранее армия России освободила населенные пункты Новый Комар и Зеленовка в ДНР. Поражены формирования горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка ДНР. Более того, российские бойцы отразили контратаку противника, рассказали в МО РФ.