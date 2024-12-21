Рогов заявил о боях за освобождение Янтарного к югу от Курахова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские подразделения начали бои за освобождение населенного пункта Янтарное к юго-западу от города Кухарова в ДНР. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он отметил, что на правом берегу реки Сухие Ялы идут активные боевые действия. Рогов добавил, что российские штурмовики пробиваются через оборону ВСУ.

Ранее Армия России освободила несколько населенных пунктов в этом районе у реки Сухие Ялы, в том числе Зеленовку и Константинопольское. Рогов отметил, что дальнейшее продвижение российских бойцов перережет дорогу в Запорожье из Курахова, где украинские подразделения удерживают западную окраину города.

Ранее сообщалось, что Пушилин заявил о критической ситуации для ВСУ в Курахове. Глава ДНР напомнил, что накануне российские войска освободили в республике еще два населенных пункта – Трудовое и Старые Терны.