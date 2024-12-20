Хинштейн сообщил о погибших и пострадавших при атаке ВСУ на Рыльск

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области, есть погибшие и пострадавшие, рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.

"Всем раненым и пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь. На месте работают спасатели, пожарные и другие оперативно-экстренные службы", – указал политик в своем телеграм-канале.

ВСУ ударили по мирным объектам и социальным учреждениям – повреждены ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть, другие социальные объекты и частные дома, указал он.

При этом ВСУ пытаются повторно атаковать город, заметил Хинштейн. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.

Украинские боевики нанесли удар по мирным целям в Рыльске 20 декабря. В город уже направлен исполняющий обязанности председателя правительства области Алексей Дедов. Сам Хинштейн планирует выехать в Рыльск сразу после заседания Госсовета, которое состоялось в Москве.