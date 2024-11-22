В Курской области женщина погибла при подрыве машины на мине

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В Рыльском районе Курской области легковой автомобиль подорвался на мине, из-за чего погибла женщина, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что в машине ехала супружеская пара. Супруг женщины оказался ранен, его доставили в Рыльскую ЦРБ, где медики ему предоставляют необходимую помощь.

Смирнов принес глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Кроме того, губернатор напомнил курянам, что в приграничье региона опасно передвигаться на транспорте, и попросил не подвергать риску своих близких и себя.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.