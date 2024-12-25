Четыре человека погибли в результате обстрела Льгова в Курской области

Фото: kursk-news.ru

Три человека погибли на месте и один скончался в больнице в результате обстрела Льгова Курской области Вооруженными силами Украины, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Госпитализированы пять пострадавших, в том числе одна женщина – в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь", – добавил врио главы области.

Также обстрелом были повреждены четыре постройки в городе, три из которых – жилые дома. Взрывной волной в частных домах выбило стекла, посечены машины местных жителей. Действиями ВСУ разрушен небольшой участок газопровода.

Оперативный штаб области в городе работает совместно с оперативными службами. Ими организована эвакуация жителей из поврежденных жилищ.

"Подача газа и электроснабжения в поврежденных и соседних домах временно отключена, аварийные бригады приступают к их восстановлению. Силами МЧС все очаги возгорания потушены", – уточнил Хинштейн.

Удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова был нанесен ВСУ днем 25 декабря.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области. В результате произошедшего 20 декабря погибли 5 человек. По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Были повреждены 12 общественных зданий – ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть и другие социальные объекты. Из них не подлежат восстановлению ДК, школа и колледж. Два последних при этом являются объектами культурного наследия.