Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные поразили военные аэродромы, склады боеприпасов и беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар по украинским объектам был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах, уточнили в министерстве.

Ранее армия России ударила по украинской военной инфраструктуре, в том числе по аэродромам и складам хранения ударных дронов. В результате также были поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 143 районах. Более того, сбиты 14 беспилотников.

Между тем российские военнослужащие вытеснили украинские формирования из 189 населенных пунктов в зоне СВО в этом году. ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения, отметил Владимир Путин.