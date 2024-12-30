Три человека пострадали в Горловке из-за ударов ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР из-за удара украинского БПЛА и артиллерийского обстрела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного следственного управления СК РФ по республике.

По данным ведомства, в Никитовском районе Горловки с беспилотника был сброшен взрывоопасный предмет на автомобиль в жилом массиве "Строитель" 30 декабря в 09:30 по московскому времени. В результате ранения получили двое мужчин. Еще один человек пострадал на улице Кончаловского из-за обстрела в 11:00.

Всего с начала суток зафиксированы четыре удара по Горловке со стороны ВСУ, уточнили в пресс-службе.

Ранее один человек погиб и двое получили травмы из-за атаки украинских формирований на Горловку. Мужчина скончался на улице Багратиона из-за сброса взрывоопасного предмета с дрона. Еще двое мирных жителей ранены, также поврежден автомобиль.