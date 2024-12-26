Несколько сел в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Несколько сел Грайворонского округа Белгородской области остались без света после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"ВСУ с помощью беспилотников атаковали Грайворонский округ. В результате сбросов взрывных устройств повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются жители сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселенные населенные пункты Безымено и Новостроевка-Вторая", – написал он.

Губернатор уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

Ранее ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в селе Таврово посечен забор на территории коммерческого объекта, а в селе Никольское пробита крыша надворной постройки.

До этого 6 жителей Горловки в ДНР были ранены в результате атаки беспилотника на маршрутку. Украинский БПЛА также атаковал автобус на территории Горловки, в результате чего пострадали 9 человек. Ранения получили водитель и пассажиры, однако при ударе никто не погиб.