Украинская ракета уничтожена над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО России утром 30 декабря уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

"Спасибо бойцам ПВО", – указано в публикации.

Ранее над Ростовской областью сбили и подавили 17 беспилотников ВСУ. Средства ПВО отразили атаку в Каменске, Новошахтинске, а также в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По информации оперативных служб, пострадавших и разрушений нет.

Между тем в Белгородской области из-за атаки украинских БПЛА травмы получили два человека. Бригады скорой помощи доставили их в больницу.

По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в селе Платове выбило стекла в трех жилых домах, повреждены фасады. Также дрон ударил по Верхососне, повредив ЛЭП.