29 декабря, 09:06Политика
Средства ПВО за ночь уничтожили два дрона ВСУ над Крымом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали над Крымом два дрона ВСУ. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.
Ранее украинские силы атаковали Воронежскую область более чем 10 беспилотниками. Глава региона Александр Гусев сообщил, что падение обломков одного из них привело к обрыву контактной сети на железной дороге в одном из районов области. При этом обошлось без пострадавших.
Губернатор предупредил, что до устранения последствий был задержан один поезд.
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