Средства ПВО за ночь уничтожили два дрона ВСУ над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали над Крымом два дрона ВСУ. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

Ранее украинские силы атаковали Воронежскую область более чем 10 беспилотниками. Глава региона Александр Гусев сообщил, что падение обломков одного из них привело к обрыву контактной сети на железной дороге в одном из районов области. При этом обошлось без пострадавших.

Губернатор предупредил, что до устранения последствий был задержан один поезд.

