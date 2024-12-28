Обрыв сети произошел на железной дороге в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА

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Падение обломков украинского беспилотника привело к обрыву контактной сети на железной дороге в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других", – написал он.

По его словам, украинские силы атаковали регион более чем десятью беспилотниками. По предварительной информации, никто не пострадал.

Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги, оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области. В результате произошедшего 20 декабря погибли пять человек. По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Были повреждены 12 общественных зданий – ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть и другие социальные объекты. Из них не подлежат восстановлению ДК, школа и колледж. Два последних при этом являются объектами культурного наследия.