28 декабря, 03:59Происшествия
Обрыв сети произошел на железной дороге в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА
Фото: ТАСС/Zuma/Sun Zhiping
Падение обломков украинского беспилотника привело к обрыву контактной сети на железной дороге в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
"В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других", – написал он.
По его словам, украинские силы атаковали регион более чем десятью беспилотниками. По предварительной информации, никто не пострадал.
Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги, оперативные службы работают на месте происшествия.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области. В результате произошедшего 20 декабря погибли пять человек. По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.
Были повреждены 12 общественных зданий – ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть и другие социальные объекты. Из них не подлежат восстановлению ДК, школа и колледж. Два последних при этом являются объектами культурного наследия.