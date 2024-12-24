Пострадавших во время удара БПЛА в академию МВД в Нижнем Новгороде нет

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Пострадавших в результате удара беспилотного летательного аппарата о здание академии МВД в Нижнем Новгороде нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Разрушений также не было обнаружено. БПЛА был изъят спецслужбами для дальнейшего исследования, подчеркнула представитель академии.

Ранее в СМИ появилась информация, что днем 24 декабря беспилотник врезался в здание академии МВД. При этом возгорание и взрыв не последовали, предположительно, из-за отсутствия в объекте взрывного устройства. После инцидента курсантов эвакуировали из академии, сообщили источники СМИ.

Между тем в ночь на 24 декабря дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями. В оборонном ведомстве уточнили, что три беспилотника были сбиты над Ростовской областью, а еще один уничтожен над Воронежской.