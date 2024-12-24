Силы ПВО за ночь сбили 4 украинских дрона над Ростовской и Воронежской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что три беспилотника были сбиты над Ростовской областью, а еще один уничтожен над Воронежской.

Ранее, в ночь на 22 декабря, российские военные уничтожили над регионами страны 42 украинских БПЛА. 8 дронов были сбиты над Ростовской областью, 20 удалось перехватить над Орловской областью, 8 сбили над Брянской областью, еще 5 уничтожили над Курской областью и 1 – над Краснодарским краем.

Недавно средства ПВО России уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Азовского моря.

