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Украинские войска атаковали село Кирилловка в Климовском районе Брянской области, в результате чего погибла местная жительница. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

"Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили еще одну атаку по поселку Красный Бор в этом же районе. При обстреле один из мирных жителей получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Пострадавшего доставили в больницу.

В ночь на 22 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 42 украинских БПЛА над российскими регионами. Почти половину из них удалось перехватить над Орловской областью.

В результате ночной атаки в регионе началось возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Позже пожар удалось полностью потушить, никто не пострадал.