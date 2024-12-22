МО РФ: 42 украинских БПЛА уничтожены за ночь над регионами РФ

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В частности, 20 беспилотников удалось перехватить над Орловской областью, по 8 дронов были сбиты над территориями Ростовской и Брянской областей, еще 5 БПЛА уничтожили над Курской областью и 1 – над Краснодарским краем.

При этом атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область была комбинированной. Так, помимо беспилотников там была уничтожена 1 ракета, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а ракету – возле Миллерово. Предварительно, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.