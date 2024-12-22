Восемь дронов и одна ракета были сбиты ночью над Ростовской областью

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Средства ПВО в ночь на 22 декабря отражали в Ростовской области комбинированную воздушную атаку ВСУ. Всего было уничтожено восемь беспилотников и одна ракета, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Дроны были сбиты в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а ракета – возле Миллерово. Предварительно, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

Ранее подразделения ПВО обнаружили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. В результате произошедшего также обошлось без пострадавших.

Еще одной атаке ВСУ подверглась этой ночью Орловская область. При атаке БПЛА на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь началось возгорание.