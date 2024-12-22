Средства ПВО уничтожили украинскую ракету в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

Уточняется, что боеприпас был сбит поздним вечером 21 декабря. Информация о каких-либо последствиях на земле пока не поступала.

20 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.

В результате атаки были повреждены ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть, другие социальные объекты и частные дома.

По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Власти Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, а пострадавшим – от 300 до 600 тысяч рублей.

Согласно последним данным, 14 жителей Рыльска, пострадавших от ракетного удара, находятся на лечении в курской областной клинической больнице. Также в результате атаки погибли пять человек.