Минниханов: из 8 дронов, атаковавших Казань, 3 были нацелены на объекты ОПК

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Три из восьми дронов, атаковавших Казань, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, передает ТАСС.

Остальные пять дронов были нацелены на жилые дома, уточнил Минниханов. Он также напомнил, что атака произошла в субботу, 21 декабря, когда многие жильцы отдыхали в своих квартирах. Однако, по его словам, все БПЛА удалось сбить, поэтому никто в результате произошедшего не пострадал и не погиб.

"Мы возмущены массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали и не ждали, что наш противник будет атаковать жилые дома", – выразил свое негодование глава Татарстана.

Кроме того, он рассказал, что на некоторых беспилотниках не сработала взрывчатка. Сейчас, как утверждает Минниханов, специалисты проводят работы по ее ликвидации.

Глава Татарстана охарактеризовал ситуацию на данный момент как стабильную и контролируемую. Он также поблагодарил все оперативные службы, которые четко сработали при ликвидации последствий атаки БПЛА.

"Кому какая помощь нужна – она оказана, размещены", – подытожил Минниханов.

Первый атаковавший Казань беспилотник российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 21 декабря примерно в 07:50 по московскому времени. Позже в домах Советского, Кировского и Приволжского районов произошли возгорания. На месте атаки дронов развернули оперштаб.

Также один из беспилотников, атаковавших республику, пытался нанести удар по промпредприятию в Казани, однако не достиг цели. В общей сложности в городе было зафиксировано 8 прилетов. Еще один удар произошел над рекой и 6 попали в жилой массив. При этом в результате атаки нет ни одного погибшего или пострадавшего.

На фоне случившегося в Казани была проведена выборочная эвакуация школ. Кроме того, в городе отменили все массовые мероприятия, которые должны были состояться в эти выходные дни. Также были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, которые позже сняли.

