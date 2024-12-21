Временные ограничения введены в аэропорту Казани

Фото: kazan.aero

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Возгорание произошло в домах Советского, Кировского и Приволжского районов в Казани в результате атаки БПЛА утром 21 декабря. В результате случившегося в жилом комплексе "Лазурные берега" никто не пострадал.

На фоне случившегося в Казани была проведена выборочная эвакуация школ. Учащихся этих учреждений на время проводили в подвалы. Кроме того, мэр города Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием.

На месте атаки дронов развернули оперативный штаб. К месту ЧП уже прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.

