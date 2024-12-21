Возгорание произошло в домах трех районов Казани после атаки БПЛА

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Возгорание произошло в домах Советского, Кировского и Приволжского районов в Казани в результате атаки БПЛА. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

"Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием", – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим мэрия попросила жителей города сохранять спокойствие и по возможности не отправляться на место случившегося, где работают спецслужбы, оказывающие помощь.

В настоящее время на месте атаки дронов развернули оперативный штаб. К месту ЧП уже прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Татарстана около 07:50 по московскому времени. По данным Минобороны РФ, киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

