Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Татарстана. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Около 07:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории РФ", – говорится в сообщении.

В ночь на 19 декабря средства ПВО уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Больше всего дронов было сбито над Ростовской областью.

При атаке БПЛА произошло возгорание нефтепродуктов на Новошахтинском заводе. Кроме того, в результате падения фрагментов беспилотника один человек получил ранения в населенном пункте под Ростовом.

