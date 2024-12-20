Два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Прошлой ночью средства ПВО уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Больше всего дронов было сбито над Ростовской областью.

При атаке БПЛА произошло возгорание нефтепродуктов на Новошахтинском заводе. Кроме того, в результате падения фрагментов беспилотника один человек получил ранения в населенном пункте под Ростовом.