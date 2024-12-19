19 декабря, 07:34Происшествия
Пожарные потушили возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
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Пожарные подразделения ликвидировали возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
"По состоянию на 06:45 (совпадает с Москвой. – Прим. ред.) пожар на НЗНП ликвидирован", – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Средства ПВО уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России в ночь на 19 декабря. Из них 36 были сбиты над Ростовской областью.
В результате атаки ВСУ на Новошахтинском заводе нефтепродуктов началось возгорание. Информация о возможных пострадавших при пожаре пока не поступала.
Кроме того, один человек получил ранения при падении обломков БПЛА в населенном пункте под Ростовом-на-Дону. Ему оказали необходимую медпомощь.