Пожарные потушили возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов

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Пожарные подразделения ликвидировали возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"По состоянию на 06:45 (совпадает с Москвой. – Прим. ред.) пожар на НЗНП ликвидирован", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Средства ПВО уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России в ночь на 19 декабря. Из них 36 были сбиты над Ростовской областью.

В результате атаки ВСУ на Новошахтинском заводе нефтепродуктов началось возгорание. Информация о возможных пострадавших при пожаре пока не поступала.

Кроме того, один человек получил ранения при падении обломков БПЛА в населенном пункте под Ростовом-на-Дону. Ему оказали необходимую медпомощь.