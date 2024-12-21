21 декабря, 09:28Происшествия
Премьер-министр Татарстана выехал к ЖК, в здание которого попал беспилотник
Фото: телеграм-канал SHOT
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыл к жилому комплексу "Лазурные небеса" в связи с сообщениями СМИ об атаке дронов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Политик выехал на место происшествия по поручению раиса Татарстана. Вместе с тем на место прибыли сотрудники оперативных служб.
"Главе Татарстана Рустаму Минниханову в регулятором режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы", – подчеркнули представители властей.
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Татарстана в субботу, 21 декабря. Атака была пресечена около 07:50, уточнили в Минобороны РФ. Других подробностей о случившемся ведомство не привело.
При этом по сообщениям СМИ, беспилотник попал в один из жилых домов.