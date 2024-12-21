Оперштаб заявил об отсутствии пострадавших в результате атаки БПЛА на Казань

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В результате атаки беспилотника на жилой комплекс "Лазурные берега" в Советском районе Казани никто не пострадал, сообщили представители оперативного штаба, который действует на месте происшествия.

На фоне случившегося в Казани была проведена выборочная эвакуация школ. В мэрии уточнили, что учащихся этих учреждений на время проводили в подвалы.

"Видим вопросы по школам: проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности. Знаем, что переживаете, но безопаснее детям сейчас там, где они находятся", – приводит ТАСС сообщение мэрии.

Предполагается, что они не покинут убежища, пока не будут даны соответствующие указания. В связи с этим представители властей города призвали родителей не отправляться забирать детей прямо сейчас.

В общей сложности в городе было зафиксировано 8 прилетов, один из которых пришелся на промышленное предприятие. Еще один удар произошел над рекой и 6 попали в жилой массив. При этом в результате атаки нет ни одного погибшего или пострадавшего, подчеркнули в пресс-службе главы Татарстана.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Татарстана около 07:50 по московскому времени. По данным Минобороны РФ, киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Позже в домах Советского, Кировского и Приволжского районов Казани начались возгорания. В связи с произошедшим мэрия попросила жителей города сохранять спокойствие и по возможности не отправляться на место случившегося, где работают спецслужбы, оказывающие помощь.

На месте атаки дронов развернули оперативный штаб. К месту ЧП уже прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.

