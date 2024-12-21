Несколько украинских БПЛА уничтожены над Воронежской областью

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Средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников в пригороде Воронежа и двух районах области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не выявлено. В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

В ночь на 19 декабря средства ПВО уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Больше всего дронов было сбито над Ростовской областью.

При атаке БПЛА произошло возгорание нефтепродуктов на Новошахтинском заводе. Кроме того, в результате падения фрагментов беспилотника один человек получил ранения в населенном пункте под Ростовом.