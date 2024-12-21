Силы ПВО сбили за ночь 19 дронов над регионами РФ и Черным морем

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили в общей сумме 19 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Все сбитые дроны относились к самолетному типу. Девять БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, пять – над Воронежской, по одному дрону – над Курской областью и Краснодарским краем, а также три аппарата – над акваторией Черного моря.

Власти Воронежской области уточнили, что вражеские дроны были сбиты в пригороде Воронежа и двух районах области. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее российские средства ПВО отразили атаку 10 ракет на Ростовскую область. В результате падения фрагментов в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом.