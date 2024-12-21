Песков заявил, что Путину было доложено об атаке БПЛА на Казань

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Владимиру Путину уже доложили об атаке украинских дронов по различным объектам в Казани. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, главе государства дважды в сутки поступают отчеты от российских командующих. Кроме того, он регулярно получает информацию от Минобороны РФ, уточнил представитель Кремля.

Также, как утверждает Песков, Путин обсудил ситуацию в регионе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Первый атаковавший Казань беспилотник российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 21 декабря примерно в 07:50 по московскому времени. Позже в домах Советского, Кировского и Приволжского районов произошли возгорания. На месте атаки дронов развернули оперштаб.

Также один из беспилотников, атаковавших республику, пытался нанести удар по промпредприятию в Казани, однако не достиг цели. В общей сложности в городе было зафиксировано 8 прилетов. Еще один удар произошел над рекой и 6 попали в жилой массив. При этом в результате атаки нет ни одного погибшего или пострадавшего.

На фоне случившегося в Казани была проведена выборочная эвакуация школ. Кроме того, в городе отменили все массовые мероприятия, которые должны были состояться в эти выходные дни. Также были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, которые позже сняли.

