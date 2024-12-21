Жители дома в Казани эвакуированы после попадания БПЛА в крышу

Фото: телеграм-канал "Мэрия Казани"

Жителей дома, который находится в Казани на улице Клары Цеткин, эвакуировали после попадания беспилотника в крышу здания, сообщила мэрия города в телеграм-канале.

В результате произошедшего никто не пострадал.

"Дом эвакуировали, предоставили (жителям. – Прим. ред.) при необходимости места размещения. После завершения обследования коммунальные службы смогут приступить к восстановлению (крыши. – Прим. ред.)", – указали в мэрии.

Один из беспилотников, атаковавших республику, пытался нанести удар по промпредприятию в Казани, однако не достиг цели. В общей сложности в городе было зафиксировано 8 прилетов. Еще один удар произошел над рекой и 6 попали в жилой массив. При этом в результате атаки нет ни одного погибшего или пострадавшего.

Первый атаковавший Казань беспилотник российские силы противовоздушной обороны уничтожили около 07:50 по московскому времени. Позже в домах Советского, Кировского и Приволжского районов Казани начались возгорания. На месте атаки дронов развернули оперативный штаб.

На фоне случившегося в Казани была проведена выборочная эвакуация школ. Кроме того, в городе отменили все массовые мероприятия, которые должны были состояться в эти выходные дни. Также было решено ввести временные ограничения на работу аэропорта Казани.

