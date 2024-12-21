Беспилотник, пытавшийся атаковать предприятие в Казани, не достиг цели

Фото: ТАСС/Оксана Сотник

Один из беспилотников, атаковавших республику Татарстан в субботу, 21 декабря, пытался нанести удар по промпредприятию в Казани, однако не достиг цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В общей сложности в городе было зафиксировано 8 прилетов, один из которых как раз пришелся на промышленное предприятие. Еще один удар произошел над рекой и 6 попали в жилой массив. При этом в результате атаки нет ни одного погибшего или пострадавшего.

Первый атаковавший Казань беспилотник российские силы противовоздушной обороны уничтожили около 07:50 по московскому времени. Позже в домах Советского, Кировского и Приволжского районов Казани начались возгорания. На месте атаки дронов развернули оперативный штаб.

На фоне случившегося в Казани была проведена выборочная эвакуация школ. Кроме того, в городе отменили все массовые мероприятия, которые должны были состояться в эти выходные дни. Также было решено ввести временные ограничения на работу аэропорта Казани.

