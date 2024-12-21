Массовые мероприятия отменены в Казани для обеспечения безопасности

Фото: телеграм-канал "Мэрия Казани"

Все массовые мероприятия, которые должны были состояться в Казани в эти выходные дни, отменены для обеспечения безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики Татарстан.

Соответствующее решение принял непосредственно глава региона Рустам Минниханов.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Татарстана около 07:50 по московскому времени. По данным Минобороны РФ, киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Позже в домах Советского, Кировского и Приволжского районов Казани начались возгорания. На месте атаки дронов развернули оперативный штаб. К месту ЧП уже прибыл глава Татарстана.

В общей сложности в городе было зафиксировано 8 прилетов, один из которых пришелся на промышленное предприятие. Еще один удар произошел над рекой и 6 попали в жилой массив. При этом в результате атаки нет ни одного погибшего или пострадавшего.

На фоне случившегося в Казани была проведена выборочная эвакуация школ. Предполагается, что дети не покинут убежища, пока не будут даны соответствующие указания.

