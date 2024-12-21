МО РФ: БПЛА для атаки в Казани применялись в три волны

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Украинские формирования атаковали объекты в Казани с помощью беспилотников, которые запускались в три волны, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, дроны летели с разных направлений.

"Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ", – подчеркнули в министерстве.

Целью украинской атаки стали объекты гражданской инфраструктуры в Казани. Беспилотники запускались в период с 07:40 до 09:20 по московскому времени. Все они относились к самолетному типу, указали в ведомстве.

Так, один из беспилотников, атаковавших республику, пытался нанести удар по промпредприятию в Казани, однако не достиг цели. В общей сложности в городе было зафиксировано 8 прилетов. Еще один удар произошел над рекой и 6 попали в жилой массив. При этом в результате атаки нет ни одного погибшего или пострадавшего.

Первый атаковавший Казань беспилотник российские силы противовоздушной обороны уничтожили около 07:50 по московскому времени. Позже в домах Советского, Кировского и Приволжского районов Казани начались возгорания. На месте атаки дронов развернули оперативный штаб.

На фоне случившегося в Казани была проведена выборочная эвакуация школ. Кроме того, в городе отменили все массовые мероприятия, которые должны были состояться в эти выходные дни. Также было решено ввести временные ограничения на работу аэропорта Казани.

