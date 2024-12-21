Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани

Фото: kazan.aero

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты. На время ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – написал он.

Как сообщила пресс-служба авиагавани, направляющиеся в Казань рейсы из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ были перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и Самару. С пассажирами ведут работу представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Пассажирам задержанных рейсов предоставляют питание и напитки.

По данным онлайн-табло, в аэропорту задерживается вылет шести рейсов, прилет 11 самолетов был перенесен.

Временные ограничения были введены на работу аэропорта Казани утром 21 декабря. Авиагавань временно не принимала и не отправляла рейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

