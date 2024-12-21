Захарова назвала атаки БПЛА на Казань местью за успешный саммит БРИКС

Фото: ТАСC/Сергей Булкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаки дронов на различные объекты в Казани местью за успешно организованный саммит БРИКС, который прошел в октябре 2024 года. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова считает, что киевская сторона таким образом пытается запугать население "одного из динамично развивающихся регионов нашей страны" и перенести всю агрессию из-за неудач на поле боя на мирных граждан РФ.

Дипломат также высказала свое негодование из-за демонстративного молчания Запада и иностранных СМИ. Она призвала мировое сообщество не молчать и дать жесткую оценку действиям команды украинского президента Владимира Зеленского.

"Терроризму нет оправдания. Его нельзя игнорировать. Он заслуживает осуждения и нулевой терпимости", – подытожила представитель МИД РФ.

Первый атаковавший Казань беспилотник российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 21 декабря примерно в 07:50 по московскому времени. Позже в домах Советского, Кировского и Приволжского районов произошли возгорания. На месте атаки дронов развернули оперштаб.

Также один из беспилотников, атаковавших республику, пытался нанести удар по промпредприятию в Казани, однако не достиг цели. В общей сложности в городе было зафиксировано 8 прилетов. Еще один удар произошел над рекой и 6 попали в жилой массив. При этом в результате атаки нет ни одного погибшего или пострадавшего.

На фоне случившегося в Казани была проведена выборочная эвакуация школ. Кроме того, в городе отменили все массовые мероприятия, которые должны были состояться в эти выходные дни. Также были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, которые позже сняли.

