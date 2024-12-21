Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО сбили над Крымом три украинских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Атака была зафиксирована 21 декабря в период с 15:40 до 16:10 по московскому времени.

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили в общей сумме 19 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Все сбитые дроны относились к самолетному типу, уточнили в министерстве обороны РФ.

Девять БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, пять – над Воронежской, по одному дрону – над Курской областью и Краснодарским краем, а также три аппарата – над акваторией Черного моря.

Власти Воронежской области уточнили, что вражеские дроны были сбиты в пригороде Воронежа и двух районах области. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

