Хинштейн сообщил, что 14 пострадавших жителей Рыльска проходят лечение в Курске

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

14 жителей Рыльска, пострадавших от ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся на лечении в курской областной клинической больнице. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, навестив местных граждан в медучреждении.

По его словам, у многих из них диагностированы повреждения незначительной тяжести. Однако он отметил, что люди пережили тяжелое испытание.

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области 20 декабря. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.

В результате атаки были повреждены ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть, другие социальные объекты и частные дома. Кроме того, подача тепла временно приостановлена в 88 жилых домах из-за повреждения теплотрассы.

По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Власти Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, а пострадавшим – от 300 до 600 тысяч рублей.

