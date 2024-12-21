21 декабря, 22:34Происшествия
Хинштейн сообщил, что 14 пострадавших жителей Рыльска проходят лечение в Курске
Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"
14 жителей Рыльска, пострадавших от ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся на лечении в курской областной клинической больнице. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, навестив местных граждан в медучреждении.
По его словам, у многих из них диагностированы повреждения незначительной тяжести. Однако он отметил, что люди пережили тяжелое испытание.
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области 20 декабря. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.
В результате атаки были повреждены ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть, другие социальные объекты и частные дома. Кроме того, подача тепла временно приостановлена в 88 жилых домах из-за повреждения теплотрассы.
По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Власти Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, а пострадавшим – от 300 до 600 тысяч рублей.
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